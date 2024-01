Il aura fallu 14 ans aux fans de Prince of Persia pour voir arriver un nouvel épisode de leur licence favorite, une série qui avait légèrement perdu de son aura, et c'est aux équipes d'UbiSoft Montpellier, plus précisément celle derrière les deux derniers Rayman (plate-forme) de faire briller de nouveau la couronne du Prince.

Ne tournons pas autour du pot, ce nouveau Prince of Persia est un jeu exceptionnel, alors qu'il se frotte à la rude concurrence du marché bouché du Metroidvania. Il ne va pas tirer son épingle du jeu par son originalité, mais par sa gestion quasiment parfaite du rythme, où chaque pièce est minutieusement pensée pour ne jamais vous faire ressentir l'ennui et varier les situations en passant de la plate-forme à des énigmes, et bien sûr à des combats, avec son système de baston bien plus profond qu'il n'y parait.

Son seul réel point faible, c'est son manque d'un peu de folie : on n'est jamais réellement surpris, mais devant tant de maîtrise, il est difficile de faire la fine bouche, et alors qu'il y a eu certains débats sur le prix du jeu, le tout est balayé d'un revers d'une main par les qualités du titre. Brillant du début à la fin, et d'une maitrise rare.

---------------------------Pour voir un extrait du jeu (vidéo cette fois par mes soins) :[video]https://www.youtube.com/embed/4HfkSkkrjVY?wmode=transparent?si=LEA-suJQCZNX6C1R[/video]