J'ai rêvé pendant des années de faire Parasite Eve. Quand j'étais petit, je bavais devant les images de ce jeu, à deux doigts de faire pucer ma PS1 pour pouvoir me procurer ce RPG de SquareSoft, mais il m'aura fallu attendre 2024 pour me lancer enfin dans les aventures d'Aya Brea, la flic protagoniste qui va devoir résoudre une crise à New York sans précédent.

La grosse différence avec tous les RPG de l'époque, c'est bien sûr le contexte où se déroule le jeu, à savoir un New York des années 90, pas habituel pour le genre. Le jeu va aussi surprendre par son système de combat, car s'il est bien en tour par tour pour qu'Aya puisse agir, cette dernière va surtout pouvoir se balader dans l'arène de combat.

Ce n'est pas juste un gimmick, mais une composante importante puisque vous allez devoir éviter les coups et magies de vos ennemis. Côté scénario et mise en scène, il faut bien avouer que de nos jours, ça fait un peu nanar, mais que ça fait aussi partie du charme du jeu : j'ai bien rigolé pendant quelques scènes ! Il n'est le plus grand jeu de tous les temps, mais je me suis bien amusé tout du long des 10 heures qu'il faut pour en venir à bout, et c'est le principal.