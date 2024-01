Bon j'ai enfin pu tester la démo. Voici ma vidéo que je vous invite à découvrir.Sans dire que c'est mauvais (ce n'est pas le cas), je n'ai pas trouvé ça hyper foufou non plus). A voir sur la longueur,, mais en l'état, de ce qu'on en va dans la démo, je ne trouve pas que ça vaut 60 boules d'investissement. Mais on voit peu du jeu donc je peux me tromper. Plus de détails dans la vidéo.Et vous? Qu'en avez vous pensé?