- Licence ô combien apprécié des joueurs, God of War a parcouru un long chemin avant de devenir la licence PlayStation prestigieuse qu'elle est aujourd'hui, mais intéressons nous au commencement, celle de la toute première aventure du Fantôme de Sparte !Sorti sur PS2 en 2005, God of War nous fait incarner le Mortel Kratos qui va devoir trouver la boîte de Pandore afin de vaincre Arès le Dieu de la Guerre, responsable du meurtre de sa famille.Le pitch est lancé et d'entrée de jeu, vous affronterez votre premier boss, une hydre gigantesque sous une pluie battante dans la mer Egée, avant de rejoindre Athènes et continuer votre périple.La première chose qu'on remarque dans God of War,Les monstres que Kratos affrontera ne sont pas en reste, Minotaure, Cyclope, Méduse, bref tout un fatras de bestioles bien entendu issue de la mythologie grec, dommage cependantMais niveau bestiaire, c'est du solide bien que ça se répète un peu sur la fin. Pour affronter tout ce beau monde, Kratos pourra compter sur ses fidèles Lames du Chaos, qui permettent des enchaînement assez spectaculaire.Les orbes rouges quant à eux sont de l'XP afin d'améliorer vos armes et magies, allant de 5 niveaux pour les armes et 3 pour les magies. En plus de ça, trouvez les 6 plumes de Phénix ou Yeux de Gorgones vous permettra d'augmenter votre barre de vie et votre barre de magie, et croyez moi que vous en aurez besoin.Et oui, bien que Kratos soit puissant, il n'est évidemment pas invincible et le jeuDe même que certains passages de plate-forme qui vont vous causer pas mal de fil à retordre, (oui le rondin de piques je me souviens de toi...) bref, si vous connaissez pas le jeu vous allez mourir c'est une certitude.Dommage cependant que certaines phases soientDommage car tout le reste du jeu est quasi impeccable,Le jeu n'est en plus de ça pas très long, compter 10-12 heures pour en venir à bout, bien que quelques bonus sympa peuvent être débloqués à la fin, une "Arène" avec des défis et aussi le mode Divinité correspondant au mode très difficile pour les acharnés.Mais Gow compense ses quelques lacunes parDoté en plusguerrier sanguinaire ronger par la vengeance.Le tout accentué dans de superbes cinématiques et d'une mise en scène incroyable pour l'époque, Le Dieu de la Guerre est né.Pour sa première aventure, Kratos tape fort et fait cracher ses tripes à la PS2 dans une aventure épique et violente. Souffrant de quelques erreurs de jeunesse, notamment des passages un peu foirés et frustrant, d'une durée de vie trop courte et d'un nombre de boss famélique, l'aventure proposée tient malgré tout en haleine pendant 10-12 heures grâce à ses combats péchus, et son rythme plate-forme/Énigme/combat savament bien dosé.