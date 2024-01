1er gros jeu a sortir cette année pour moi, c'est certainement ma plus grosse attente de ce début 2024 étant fan de la franchise depuis la trilogie des sables du temps. Et pour cause, cela fait depuis 2010 qui n'y a plus eu de JV Prince of Persia...A son annonce et au 1er trailer, j'avoue que j'ai été un peu sceptique car je m'attendais à un nouveau gros opus en 3D et le chara design est plutôt surprenant, mais m'intéressant plus profondément au jeu il a l'air vraiment très sympa notamment au niveau du gameplay. Un retour aux sources pour la licence avec ce coté metroidvania qui promet pas mal de richesses dans ces mécaniques de jeu.Donc pour ma part, c'est un grand oui ! (de préférence sur Switch) Je vois bien une bonne surprise à sa sortie et j'espère ne pas être déçu Les previews sont d'ailleurs excellentes dans l'ensemble !