Au point d'en cauchemarder la nuit, ce sont lesquels ?



Pour ma part, j'ai un peu zappé, j'avoue, je me souviens plus trop. Mes excuses.



J'vais dire la reine des Valkyries à titre d'exemple. Elle, c'était une chieuse. Une vraie.



Et vous ?



Passez tous et toutes une bonne année. Demain, je ne serai aussi certainement pas en état de vous le souhaiter.



Hips.