Prey développé par Arcane, sorti en 2017, pour ceux qui ne connaissent pas vous prenez Half life, Deus Ex, Dead Space, Bioshock, vous mélangez et vous obtenez Prey.Un jeu grisant de bout en bout, dès l'intro (qui est génial), Arcane nous lâche dans un univers dont on veut comprendre ce qui se passe.J'ai adoré le level design où on est libre d'aller explorer ce que l'on veut, l'exploration est très bien récompensé, on peut vraiment faire les choses de plusieurs façons.. L'ambiance en impose, sans dire que ça fait peur, Prey peut être angoissant par moment, c'est renforcé par l'OST de Mike Gordon (Doom...) entre autre.Je vais m'arrêter là car c'est clairement le genre de jeu qu'il faut découvrir par soi même. Je me suis pris une petite claque, je voulais vous en faire profiter ^^Actuellement à 3 balles sur Steam ! Aucune excuse.En occasion sur console, pareil ça vaut que dalle.