Lors de leurs habituelles interviews de développeurs de fin d'année, le site japonais "4Gamer.net" s'est entretenu avec Yoko Taro.Yoko Taro a déclaré le jeu qui l'a le plus impressionné cette année est Diablo IV !ALLIGATO MICROSOFT SAN!

Like

Who likes this ?

posted the 12/29/2023 at 03:45 PM by liberty