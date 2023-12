Anime

Le site du groupe semi fictif(les personnages du groupe sont virtuel, mais ils seront doublés par les musiciennes et chanteuses du groupe) Girl Band Cry a enfin devoilé la date et le le trailer de la série animé sur le groupe signé par Toei animation.La série sortira en avril 2024les précédents clips du groupe fait par Toei animationBleeding Hearts, ma favorite (et leur plus grand succès avec 10 millions de vues)Je vous conseille vraiment de regarder les différents clips du groupe(les autres sont illustrés par différents artistes), certaines chansons sont géniales.leur youtube