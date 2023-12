Et voilà, la boucle est bouclée à présent, il était temps, voici les 8 meilleures courses du jeu pour moi !- Qui aurait pu croire qu'un circuit dédié à TLOZ puisse finir en huitième position ? Pas moi en tout cas- Une course absolument culte ayant fait sa première apparition sur DS. L'idée de descendre tout le flipper en esquivant tous les obstacles c'est super fun !- On a l'impression d'être dans la chambre de Andy dans Toy Story, rien que ça c'est excellent mais ajouter à ça me fait que c'est un super circuit bien fendard et c'est la cerise sur le gâteau. Les rubans sont assez fourbes et gaffe à pas tomber !- Une course incroyable situé en hauteur dans les bois. Mon passage préféré est bien évidemment dans la cascade à toute allure et où ça se shoote comme pas permis.- C'est la tuerie absolue cette course, belle, mine de rien assez technique surtout pour prendre le shortcut de la cascade. C'est une super course encore mieux sur cette version que sur Gamecube je trouve.- Une course absolument culte de la gamecube, tellement content que Nintendo l'ont remis dans le Pass ! Bon j'ai pas vraiment besoin d'expliquer pourquoi cette course est absolument géniale n'est ce pas ?- Awesome ! J'ai pas besoin d'en dire plus...- La meilleure course du jeu, je veux rien savoir !Voilà, j'espère que ce ranking vous aura plu pour les rares personnes que ça intéressé je vous en remercie !Votez nombreux ! xD96) Autoroute Toad E95) Désert Kalimari E94) Escapade New-yorkaise E93) Traversée de Tokyo E92) Désert Toussec E91) Road Trip à Los Angeles E90) Route Clair de Lune Wii E89) Circuit Mario 3 SNES E88 ) Route Arc-en-ciel N64 E87) Royaume Sorbet D86) Riverside Parc D85) Station Glagla D84) Désert Sec Sec D83) Arène Excetebike D82) Prairie Meuh Meuh D81) Pays Crépuscule D80) Jardin Céleste D79) Parc Baby D78 ) Circuit Mario GBA D77) Promenade à Paris76) Plaine Donut 3 D75) Circuit Toad D74) Route Arc-en-ciel SNES D73) Circuit Mario DS D72) Champidrome Mario D71) Promenade à Bangkok C70) Détour à Londres C69) Corniche Champignon C68 ) Balade Berlinoise C67) Route Arc-en-ciel Switch C66) Virages à Vancouver C65) Route du Dragon C64) Cité Sorbet63) Rome Romantica C62) Circuit Daisy C61) Mont Festif C60) Park Glougloop C59) Piste musicale B58 ) Méandres madrilènes B57) Mont éboulis B56) Montagne Choco B55) Mine Wario B54) Metro Turbo B53) Manoir Trempé B52) Pays Neigeux B51) Koopapolis B50) Pays Fromage B49) Chateau de Bowser Switch B48 ) Cascade Maskass B47) Plage Cheep Cheep B46) Volcan Grondant B45) Circuit Mario Switch B44) Gorges Champignon B43) Virée à Amsterdam A42) Temple Thwomp A41) Lac Boo A40) Dojo Ninja A39) Ahènes Antiques A38 ) Poursuite à Singapour A37) Pistes aux délices A36) Sprint à Sidney A35) Vallée Yoshi A34) Autodrome royal A33) Égout Piranha A32) Animal Crossing A31) Mute City A30) Monde Glacé D'Harmonie A29) Club Mario A28 ) Lagon Tourbillon A27) Stade Waluigi A26) Jungle DK A25) Route Arc-en-ciel Wii A24) Promenade Toad A23) Château de Bowser SNES A22) Horloge Tic-Tac A21) Ruines Plante Piranha A20) Stade Wario S19) Jardin Peach S18 ) Voie Céleste S17) Aéroport Azur S16) Ile de Yoshi S15) Supermarché Coco S14) Cap Koopa S13) Big Blue S12) Paquebot Daisy S11) Course à la propreté S10) Pic DK S9) Bois Vermeil S8 ) Circuit Hyrule S7) Flipper Waluigi S6) Route Ruban S5) Passage Feuillage S4) Circuit Yoshi S3) Montagne DK S2) Descente Givrée 3DS S1) Route Arc-en-ciel 3DS S