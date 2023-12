L'approche du jour de la sortie de Rebirth se faisant de plus en plus grandissante, je vous pose cette petite question.



Étant un newfag, je n'étais pas présent sur le site à l'époque pour voir tous vos avis, mais c'est pas grave, il y a eu de nouveaux arrivants depuis le temps et puis c'est l'occasion d'en reparler et d'en re débattre.



Alors perso pour répondre à la question ; oui, je l'ai beaucoup apprécié. Même si pas mal d'éléments ont été modifiés par rapport à l'original de sorte que l'on peut considérer ce remake comme non pas un remake mais plutôt comme une suite se déroulant dans une nouvelle temporalité, si ma mémoire est bonne.



J'ai surtout grave kiffé les combats et les musiques perso.



Surtout celle du coliseum celle-ci [video]https://www.youtube.com/watch?v=BtnuOGFbRfw[/video] qui est ma préférée.



Et vous alors ? Avez-vous apprécié ce Final Fantasy 7 Remake qui s'apprête bientôt à fêter ses quatre bougies ? Oui ? Non ? Pourquoi ?