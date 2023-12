Dishonored est un jeu avec une ambiance et un level design unique , son coté steam punk est bien cohérent avec son univers et ces décors sont sublime. Développé par Arkane studio et édité par Bethesda , ce jeu d’infiltration marche a la perfection et le nombres de possibilités offertes est assez dingue. La combinaison entre les pouvoirs et les armes de Corvo permet de réfléchir et d’expérimenter plusieurs stratégies durant les missions.



Si l’aventure a Dunwal est une réussite , le reste est intelligemment bien construit avec notamment une histoire qui tient la route et des personnages attachant.

Dans Dishonored 2 , les choix ont encore plus de conséquences que le premier donnant la possibilité de choisir entre deux personnages avec pour chacun une vision assez différentes. L’un avec de l’expérience ( Corvo ) et l’autre avec une infiltration encore plus poussé que d’habitude ( Emily )

Si le gameplay paraît encore plus fluide et plus fun qu’avant , ce deuxième opus dévoile ces cartes avec un agrandissement de son univers et nous plonge dans d’autres décors plus variés loin de Dunwal et de son architecture. Sa DA est toujours aussi envoûtante et offre quelques niveaux bien mémorable ( asile , manoir mécanique )



Le plaisir de jeu est toujours là bien que trop classique par moment , je n’ai pas été happé par l’histoire ni par les nouveaux personnages. L’expérience reste beaucoup moins marquante que le premier avec parfois quelques missions redondante mais l’infiltration reste néanmoins très fun et satisfaisante.

- Un gameplay captivant offrant une multitude de possibilités.- Son univers et sa DA steampunk.- Les décors et niveaux qui débordent de créativités.- Son histoire et ses personnages mémorable.- D’une bonne durée de vie.- L’ost tantôt mélancolique tantôt stressante augmentant davantage l’immersion.- Les graphismes n’ont pas pris une ride.- La rejouabilité.- L’IA des ennemies parfois embêtant- Un gameplay encore plus fun- Des décors plus variés et une DA plus soignée- L’ost- Les choix offerte pour le joueur.- Une ingéniosité pour certains niveaux.- Une bonne Rejouabilité.- Une IA encore plus embêtante- L’histoire trop classique et des personnages moins bon.