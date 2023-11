Vous vous rappelez, il y a un peu plus d'un an, ChatGPT intégrait le moteur de recherche Bing. Cela avait suscité pas mal d'intérêts avec des vidéos sur Youtube.

Cela devait être le départ d'une nouvelle révolution sur les recherches sur Internet, en les rendant plus efficientes et donc grignoter des parts de marché à l'autre GAMAM qu'est Google et son moteur de recherche. En plus, ils avaient pris du retard sur cet aspect "IA".



Un an après, qu'est-ce-que ça a donné pour Bing ?

Octobre 2022 : 3.54% de parts de marché

Octobre 2023 : 3.11% de parts de marché



Pas d'effet, pire même avec un léger recul. Les gens se sont-ils lassés ? Il semblerait que oui.



Y'en a-t-il parmi vous qui ont adopté Bing depuis l'intégration de ChatGPT au détriment de Google ou autre ? Si oui, est-ce que c'est toujours le cas actuellement ?