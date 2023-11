Hello Les kids!! Je fais un article pour poser une question sur les Joycon des fabricants tiers . J'aimerais en acheter une paire mais je ne sais pas du tout quoi acheter et les différents tests ont tous des résultats contradictoires. Pour vous quels sont les meilleurs sets de Joycon? Mer I d'avance pour vos réponses.

posted the 11/26/2023 at 10:29 PM by gasmok2