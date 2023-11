- Nous sommes ravis d'annoncer que nous travaillons sur un éditeur de mods pour The Witcher 3: Wild Hunt !- Cela vous permettra de créer vos propres expériences dans le jeu en créant quelque chose de complètement nouveau ou en modifiant des quêtes et du contenu existants. Nous prévoyons de le publier gratuitement en 2024.- Restez à l'écoute, nous aurons plus à partager l'année prochaine !