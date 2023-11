14 ans après la fin de la série. Tout les personnages emblématique ce retrouvent dans ce téléfilm spécial intitulé Mr Monk's Last Case. Le brillant détective de San Francisco souffrant de TOC joué par Tony Shalhoub revient pour résoudre une dernière affaire impliquant sa belle-fille bien-aimée Molly, une journaliste qui prépare son mariage. Prévu le 8 décembre au USA, toujours pas de date pour la France.

posted the 11/11/2023 at 11:33 PM by yanssou