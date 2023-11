Petit sondage ^^Personnellement suite au trailer d'aujourd'hui, je suis de plus en plus confiant pour cette version.J'apprécie refaire certains jeux que j'ai adoré en mode portable sur Switch comme The Witcher 3, la trilogie Bioshock, Baten Kaitos ou encore prochainement la saga Arkham. Parfois il y'a des concessions graphique mais en nomade généralement je trouve que ça passe bien. Et ayant adoré Hogwarts, si les retours confirme un portage de qualité, j'ai bien envie de le recommencer mais cette fois-ci dans une autre maison. ^^Même si je pense que cette version s'adresse surtout à ceux qui ne l'ont pas encore fait !