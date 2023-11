Nasuverse

Dans les années 2000, j'étais un gros fan de Fate Stay Night.J'ai comme beaucoup de fan d'anime de l'époque découvert la série avec la série Fate Stay Night de 2006.Le film adaptant la seconde route a suivi en 2010, un peu trop rushé, mais avec un visuel meilleur et une animation de fou.puis en 2011, Aniplex a pris en charge la licence, le ton est devenu beaucoup plus serieux, trop de spin off ont été créé, les musiques étaient pas ouf et la licence a perdu son esprit doujin des origines.bref, j'ai progressivement décroché de la Licence, mais je suis resté fan du jeu d'origine et des production typemoon des années 2000, nottament Fate 2006 et le film Unlimited Blade Works.2 adaptations actuellement décriés par les fans, la première principalement pour sa technique daté et la seconde pour le fait que ça va très très vite.Je me suis donc lancé depuis quelques mois dans 2 projets.Le premier est la création d'un preset reshade pour mediaplayer home edition classic pour offrir un gros boost visuel à la série de 2006voici quelque screen comparatif:originalavec reshadeoriginalavec reshadeoriginalavec reshade:Ce preset donne un vrai coup de jeune à la série et rend le visionnage plus agréable (et au passage, il marche sur beaucoup de série sortie entre 2000 et 2007 qui ont souvent une palette de couleur trop flashy et une resolution de base faiblarde car conçue pour des écrans cathodiques)Le lien Reddit vers mon preset:Et surtout, il y a mon autre projet, celui d'améliorer le film Unlimited Blade Works afin qu'il paraisse moins rushé en en faisant une série de 13 episodes dans un cut utilisant à la fois la série de 2006 et le film, le tout amélioré et unifié visuellement par mon preset Reshade et des nouveau opening et ending (utilisant des chansons d'un album d'image song de Fate Stay Night de la chanteuse des op de la série d'origine)Le but de celà est multiple:1.Améliorer le film et montrer qu'il n'est pas si rushé que ça et très appreciable2.Permettre d'avoir une série Unlimited Blade Works avec une excellente bande son (la bande son de la série de 2014 est une cata)3.Ne pas avoir à regarder sur série de 30 episodes dont au 1 tiers a déjà été vu (je compte faire mon cut de façon à inclure toute les clés de compréhension de l'univers et des persos principaux.l'opening du recut:et un extrait de l'épisode 2:Pour des raisons de montage (j'utilise souvent la bande son de la série mais les images du film), je suis obligé d'utiliser le doublage US afin d'offrir une série compréhensible par le plus grand nombre.J'ai déjà sorti les 2 premiers episodes sur reddit et je vais essayer d'en sortir un par semaine.Je ne partage pas les episodes complet dans le message car je pense que c'est contraire aux règles du site mais je peut partager les liens en privé