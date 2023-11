Participez à une course contre la montre pour empêcher les rêves bizarres du Dr Eggman de se réaliser. Sonic Dream Team arrive le 5 décembre en exclusivité sur Apple Arcade !

Dans cette toute nouvelle aventure de Sonic, le diabolique Dr. Eggman a découvert la Rêverie, un appareil ancien qui a le pouvoir de manifester les rêves dans le monde réel. Naviguez dans des paysages de rêve tortueux, sauvez vos amis et mettez un terme aux rêves cauchemardesques du Dr Eggman de dominer le monde !



Voici quelques-unes des principales caractéristiques que les joueurs pourront découvrir en décembre :



Six personnages jouables

Choisissez parmi six personnages différents : Sonic, Tails, Knuckles, Amy Rose, Cream et Rouge. Chaque personnage apporte sa propre personnalité et s'adapte à trois types de mouvements qui offrent des possibilités d'exploration uniques tout en naviguant dans le monde des rêves.



Des combats de boss spectaculaires

Quatre combats de boss spectaculaires qui mettront à l'épreuve vos compétences à travers les différents types de mouvements.



Des mondes de rêve inédits

Nous ne sommes plus à Green Hill ! Jouez dans 12 niveaux complexes situés dans quatre mondes de rêve uniques avec des environnements hallucinants qui incluent des courses sur les murs, des changements de gravité et bien plus encore.



Combiner les expériences mobiles et multiplateformes

Sonic Dream Team comble le fossé entre le mobile et la console, en offrant aux joueurs une expérience de qualité sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV".

Sega annonce Sonic Dream Team pour Apple Arcade (iOS). Développé par Hardlight (studio de Sega en charge des jeux mobile dont Sonic Dash et portages PC).