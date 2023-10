À compter du 9 novembre, Sega et le studio Ryu Ga Gotoku livreront Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sur PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Cette nouvelle aventure est considérée un spin-off de la série principale : elle prend place entre les événements de Yakuza 6: The Song of Life, Yakuza: Like a Dragon et le prochain jeu Like a Dragon: Infinite Wealth.



Dans Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name , nous contrôlerons le protagoniste de longue date Kazuma Kiryu alors qu’il tente d’échapper à son ancienne vie au sein du crime organisé. Le titre du jeu évoque justement cette idée de faire une croix sur son passé pour aspirer à une vie de citoyen. Mais quand vous êtes connu comme le Dragon de Dojima, il est difficile de rester dans l’ombre.



Avec ce spin-off, les développeurs nous préparent une autre expérience bourrée d’action et d’activités en tous genres, véritable marque de commerce de la série. Ci-dessous, retrouvez 5 bonnes raisons d’anticiper ce nouveau jeu.



Le style de combat d’agent



En plus de ses mouvements classiques de yakuza, Kazuma Kiryu ajoute à son arc quelques gadgets d’agent secret. Les actions spéciales en mode agent sont en fait des techniques impitoyables et sophistiquées issues des arts martiaux secrets des Daidoji. Par exemple, il est possible d’utiliser un lasso pour projeter les ennemis dans tous les sens ou faire appel à un essaim de drones.



Kiryu peut également contrer des attaques d’un coup de pied précis, ce qui est particulièrement efficace contre les boss. Ryu Ga Gotoku Studio ne s’est pas gêné pour offrir un éventail spectaculaire de mouvements et d’actions contextuelles. Le mode agent est un vent de fraîcheur par rapport au style régulier de Kiryu qui aide à mettre en valeur sa nouvelle identité.



Le Colisée



Au cours de l’aventure, vous serez amené sur Le Château, un parc d’attractions pour adultes sur un paquebot. L’une de ses destinations les plus en vogue est le Colisée, où les meilleurs combattants s’affrontent.



Vous devrez recruter des guerriers pour former les meilleures équipes et tenter de venir à bout des nombreux défis de l’arène. Un peu comme le mini-jeu Clan Creator dans Yakuza 6, ces batailles impliquent plusieurs personnages à la fois.



L’un des aspects les plus intéressants de ce mode est la présence de multiples visages connus de Yakuza, à commencer par Goro Majima et Taiga Saejima. Nul doute que le Colisée sera un point saillant de cette production.



Un look d’enfer



Les jeux de la série Yakuza (désormais Like a Dragon) proposent énormément de contenu. D’un autre côté, en matière de mode, les options n’étaient pas très convaincantes. En règle générale, l’équipement porté n’était pas reflété en jeu, donc l’aspect cosmétique manquait de punch.



Avec Like a Dragon: The Man Who Erased His Name, la mode prend un nouveau sens. Kiryu peut visiter une boutique et modifier sa garde-robe comme bon lui semble, ce qui modifie son apparence. Chapeaux, costards, lunettes, il y en a pour tous les goûts!



Daytona USA 2



Depuis des années, Ryu Ga Gotoku s’efforce d’ajouter plusieurs titres classiques sous forme de bornes d’arcade dans les jeux de la série Yakuza. Les fans ont ainsi redécouvert des titres populaires à l’un des Club Sega : Space Harrier, Virtua Fighter 5, Fantasy Zone, Out Run, la liste est longue.



Like a Dragon: The Man Who Erased His Name ne fera pas exception à la règle. Les développeurs poussent même l’audace un peu plus loin avec l’inclusion du mythique Daytona USA 2. Pour l’occasion, il sera renommé Sega Racing Classic 2 puisque Sega ne détient plus les droits liés à Daytona.



Cet ajout est significatif pour les fans de jeux de course : Daytona USA 2 n’a jamais vu le jour hors des arcades. Bien que la version originale a été réutilisée en partie pour créer Daytona USA 2001 sur Dreamcast, ce n’était pas la même chose. Une excellente nouvelle pour la préservation des jeux.



Un jeu plus concentré à moindre prix



Les créateurs de Like a Dragon: The Man Who Erased His Name ont émis une mise en garde : le jeu est plus court que les titres principaux de la série. Ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle en soi, car le contenu n’en sera que plus concentré, surtout au niveau de l’histoire.



Le statut de spin-off se reflète aussi dans le prix du jeu, établi à 64,99 $ plus taxes applicables comparativement aux 79,99 $ ou 89,99 $ qui abondent pour les nouvelles sorties. Et ce n’est pas comme si les prochaines aventures de Kiryu manqueront de diversité. À eux seuls, les mini-jeux devraient nous tenir occupés longtemps, ce qui fait de Like a Dragon: The Man Who Erased His Name une valeur sûre pour nous garder au chaud d’ici la sortie de Like a Dragon: Infinite Wealth en janvier 2024.



En prime, une démo de Like a Dragon: Infinite Wealth!



Le huitième opus principal de la série Yakuza est attendu de pied ferme le 26 janvier 2024, et Like a Dragon: The Man Who Erased His Name sera la première occasion de le tester avant l’heure. En effet, après avoir complété le scénario principal, une démo (Special Trial Version) du prochain RPG de Ryu Ga Gotoku sera débloquée. De quoi donner un excellent aperçu des nouveautés à Hawaï avec Ichiban Kasuga, qui sera accompagné cette fois d’un certain Kazuma Kiryu!

