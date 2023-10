Holstin est un pixel art horrifique polonais. Disponible il y a quelques jours en démo sur Steam, le jeu propose une certaine originalité dans le genre en alternant des combats a la caméra TPS et de l'exploration aux faux airs d'un point & click.La démo est en deux parties, une qui se déroule dans une maison sous contamination du mucus (le virus du jeu) et l'autre dans un long tunnel. Dans la maison c'est 100% recherche où il faudra jouer avec l'alimentation électrique pour trouver un objet qui mettra fin a la démo.La deuxième partie mise tout sur le système de combat avec des infectés et la gestion d'inventaire. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet c'est identique à Resident Evil, présentation d'inventaire identique à RE7 avec des raccourcis d'armes, des combinaisons d'objets etc.La grande nouveauté vient d'une barre d'endurance dans la barre de vie, une idée...de merde tout simplement.En effet, si vous n'avez pas beaucoup de vie, vous ne pourrez pas viser en caméra TPS car oui la caméra sur l'épaule consomme de l'endurance qui défile a une vitesse folle!L'idée est très chiante car on veut faire des actions sous la panique mais vous ne pourrez pas à cause de cette stupide jauge d'endurance qui se vide pour rien.Je ne peux laisser un avis sur cette démo car on est vraiment dans un tutoriel géant que ce soit pour la partie dans la maison ou dans le tunnel. Le déroulement de la démo est aussi assez déplaisant:Demo Maison = Exploration > Dialogue > Exploration > Dialogue etcDemo Tunnel = Combats > Tuto > Combats > Tuto etcEn tout cas ce n'est pas mauvais mais une démo uniquement sur un tutoriel ce n'est pas génial non plus. Il y a de l'idée cependant et ça donne envie, on espère une meilleure 3e partie de démo qui arrivera normalement en fin d'année dans une zone non-linéaire avec des PNJ et un aspect survie plus prononcée grâce aux nouvelles créatures.La véritable démo quoi.Je vous laisse avec la rediff de mon Lives et malgré les coupures, il n'y rien à faire c'est assez long (presque deux heures).Pour les curieux et les curieuses sur le système de combat, il y a un bon aperçu a 1H30 pile de la vidéo ci-dessous.Bon visionnage.