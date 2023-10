- Attention aux spoilers, la vidéo dévoile la mission d'introduction du jeu. Ne regardez pas la vidéo si vous ne voulez absolument rien vous faire spoiler.- SM2 est une belle amélioration par rapport au premier jeu en terme de scope- Il faut 9 secondes du menu d'exploitation de la PS5 pour charger le jeu- LoD considérablement amélioré par rapport au dernier jeu, y compris les objets dynamiques (voitures/piétons)- Détails géométriques supplémentaires et plus de variétés ajoutée aux paysages urbains- Occlusion ajoutée au feuillage (les zones sombres sous les arbres semblent suffisamment sombres)- Tous les modes visuels du jeu utilisent le RT, il n'y a pas d'option pour le désactiver.- Il y a deux modes performance ou qualité et les deux ont également une option 40 Hz.- Mode qualité (30/40hz) DRS de 1440p à 2160p.- Le mode 40 Hz passe en mode 1440p souvent plus de 30- Les deux peuvent avoir des pertes d'images lors des déplacements ou de coupures de caméra.- Performances : 1440p à 1008p DRS.- Les performances sont largement stables mais les effets alpha peuvent connaître de légères baisses.- Le jeu propose 3 options VRR dans le jeu (désactivé/smooth/uncapped)- Désactivé : désactive le VRR et voit des saccades visibles lorsque le FPS chute- Smooth : plafonds à 60 FPS- Uncap : unlock les FPS, mode de performances compris entre 65 et 80 en moyenne.- Uncap quality : 45 ~ 60- Un VRR uncapped peut entraîner une chute de la résolution jusqu'à 936p.- John préfère le mode locké à 40 Hz.- Le mode performance a un LoD inférieure, une qualité d'ombre inférieure, etc. par rapport au mode qualité.- Les réflexions RT s'étendent à tous les plans d'eau (pas seulement aux flaques d'eau) donc désormais tous les plans d'eau ont désormais des reflets Raytraced, une amélioration majeure par rapport à Spider-Man Remastered- RT inclut également les « réflexions secondaires » (réflexions dans les réflexions), ce qui est assez impressionnant sachant que c'est quelque chose d'assez coûteux à render- Les reflets sont également de meilleure qualité qu'avant.- Pour John, SM2 est simplement la meilleure utilisation du RT pour les réflexions dans un jeu open-world que l'on peut retrouver sur console- Les espaces intérieurs sont rendus avec le check board plutôt que des cube maps comme c'était le cas dans le dernier jeu et stockés dans le RT BVH.- Les personnages principaux utilisent le strand-hair que l'on pouvait retrouver dans Miles pour les cheveux mais il a été amélioré et le système musculaire ajouté de Miles Morales- Les vêtements et les tapis sont également bien détaillés. Les vêtements ont aussi une belle variété.-Beaucoup plus de lumières en temps réel qu'avant, plus visibles pendant la nuit-Le jeu profite du hardware pour créér des set pieces qui n'étaient pas réalisables dans l'original-Le jeu profite du hardware pour des déplacements beaucoup plus rapide-Les voitures ont désormais un système de suspension approprié-Les VFX sont également reflétés via le raytracing- Les défauts :- Dans certaines zones on peut voir les "coutures" des textures, quelques bugs comme les T-poses vus dans un état pré-patché, certains nuages ​​ont un rendu bizarre.- Système audio également salué.