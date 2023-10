« Quand nous travaillons sur un personnage Marvel, nous commençons par répertorier ses apparitions dans les comics, explique Jacinda Chew, directrice artistique senior chez Insomniac Games. Ensuite, nous collaborons avec Marvel afin d’en créer notre propre version. Il peut s’agir de l’adapter au gameplay ou à nos besoins scénaristiques. »

« Il y a un Lézard classique, avec sa blouse de laboratoire et son pantalon, poursuit Jacinda. Celui-ci est de taille humaine. Il est capable de communiquer avec Peter. Mais notre version du Lézard pousse tous les curseurs au maximum : plus grand, plus fort, plus féroce et bestial. Il ne porte plus aucun vêtement et a perdu toute humanité. Il est impossible de dialoguer avec lui. Ça fait toute la différence. »



« Nous avons étudié de nombreuses peaux à écailles, répond Jacinda. Ce qu’on ignore des reptiles, c’est que leur peau est extrêmement sèche. Les gens qui regardaient notre Lézard disaient souvent qu’il n’était pas assez luisant. » Cette impression est liée à l’idée que nous nous faisons de ces créatures : le personnage a donc une peau écailleuse, mais beaucoup plus humide que celle de véritables lézards.



« Nous lui avons également ajouté des pointes. En référence de conception, j’ai sélectionné des lézards réels aux allures plus préhistoriques, car certains spécimens ont l’air plutôt mignons et inoffensifs. Je voulais des modèles plus hérissés, plus ophidiens et agressifs. Nous souhaitions également que ses yeux reflètent son animalité. Par exemple, les pupilles des chats se dilatent la nuit. Nous avons appliqué cette caractéristique à ses yeux. Quand ils sont exposés à la lumière, leur pupille se contracte. Nous avons mené de nombreuses recherches pour recréer ce comportement en temps réel sur la PS5. »

« Les lézards se déplacent au ras du sol. Ce n’est pas très impressionnant. Dans les comics, le Lézard est plutôt bipède et droit, comme un humain. Nous avons dû trouver un entre-deux. Notre Lézard est donc bipède, mais il a le dos courbé pour préserver son allure reptilienne. En mouvement, il donne à la fois une impression de rapidité et de lourdeur. L’équipe d’animation a réalisé un travail exceptionnel pour lui conférer cette force, ce poids et cette vitesse. »

En attendant de le combattre dans le jeu, la sortie de Marvel's Spider man 2 est prévu pour le 20 octobre sur PS5.