Blue eye Samurai suit les aventures de Mizu , maître au sabre métis qui vit sous une fausse identité le temps de préparer la vengeance de ceux qui ont fait d'elle une paria dans le Japon de l'époque d'Edo. La jeune guerrière se fraye un chemin sanglant vers son destin. Une série de Michael Green (Logan, Blade Runner 2049) et Amber Noizumi qui sera disponible sur Netflix le 3 novembre prochain.

posted the 10/12/2023 at 09:19 PM by yanssou