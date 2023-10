Bandai Namco a récemment déposé la marque "Sparking! Zero " le 26 septembre dernier au Etats Unis.La serie des Budokai tenkaichi est surnommé Sparking! au Japon. Coïncidence ?on remarque aussi dans le trailer que la version dédié au publique japonais indique « Un nouveau Sparking commence », quand le trailer dédié au reste du monde indique quant à lui « Un nouveau Budokai Tenkaichi commence »En espérant peut être le voile sur ce nouveau volet prochainement.

posted the 10/06/2023 at 04:26 PM by yanssou