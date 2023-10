Cinq anciens dirigeants d'Ubisoft auraient été arrêtés à la suite d'une enquête d'un an pour agression sexuelle et harcèlement au sein de l'entreprise

Comme le rapporte la publication française Libération , l'ancien directeur de la création Serge Hascoët et l'ancien vice-président des services éditoriaux et créatifs Tommy François — qui ont tous deux quitté Ubisoft à l'été 2020 suite à une vague d'allégations d'inconduite sexuelle — faisaient partie des personnes placées . en garde à vue.



L'affaire est traitée par le parquet de Bobigny à Paris après des plaintes simultanées du syndicat Solidaires Informatique et de deux victimes pour leur propre compte. La police judiciaire a ensuite recueilli les témoignages d'une cinquantaine de salariés, actuels et anciens. L'avocate de la plaignante, Maude Beckers, a déclaré à Libération que l'enquête "révèle des violences sexuelles systémiques".



Interrogé par IGN, Ubisoft a déclaré : "Ubisoft n'a aucune connaissance de ce qui a été partagé et ne peut donc pas commenter."