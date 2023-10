- Sorti en 2019, Metro Exodus se déroule 1 an après Metro Last Light. On retrouve ce bon vieux Artyom ainsi que sa femme Anna et le colonel Melnik qui est aussi le père de Anna.Artyom est persuadé qu'il existe une place pour eux à la surface, et qu'il ya forcément des survivants à l'extérieur. Après une introduction un peu longuette et pas mal de parlotte, le VRAI jeu commence véritablement.En effet et comme vous le savez probablement déjà, Metro Exodus propose au joueur de voyager à bord d'un train, l'Aurora qui fait office de QG à tout l'équipage. Une excellente idée qui a en plus le méritele jeu est également beaucoup plus bavard que ses prédécesseurs avec de vrai ligne de dialogue, obligatoire ou non car en effet, vous avez la possibilité de vous taper la discute avec tout l'équipage du train, de quoi renforcer le traitement des personnages qui est beaucoup plus poussé ici.C'est d'autant plus dommage car n'ayons pas peur des mots,En effet, le jeu est sublime et la DA n'est pas en reste. Les décors bien que mort et à l'abandon sont criant de réalisme, et on peut tout à fait imaginer que ça ressemble à ça si jamais une catastrophe nucléaire nous tombait sur le coin de la tronche.L'une des grosses nouveautés de cet épisode est bien évidemment ces zones ouvertes qui moi personnellement m'on beaucoup plu.En effet, le monde dans lequel le joueur évolue est très hostile car entre les bandits et les mutants, vous aurez vite fait de mordre la poussière car les munitions sont rares. Sans parler des zones radioactives, et de la recherche de filtre de masque à gaz pour Artyom si cher à la licence.Le côté monde ouvert du jeu m'effrayer un peu, dans le sens où j'avais peur que les zones claustro des anciens Metro soit oublié. Et bienLe dernier chapitre est d'ailleurs absolument génial tant il s'y passe des choses et où les amoureux des premiers jeux seront aux anges tout comme je l'ai été.Dommage cependant que la dernière zone ouverte du jeu n'est pas bénéficié du même soin que les précédentes.C'est aussi dans cette zone que le jeu a le plus révélé ses problèmes techniques, bien que magnifique,Le jeu a en effet un certain manque de finition car les bugs sont présent ainsi que des textures qui parfois pop et dépop on sait pas trop comment. De quoi faire tâche dans un jeu qui est pourtant somptueux.Petit ajout sympa, une météo dynamique ainsi qu'un cycle jour nuit. En effet, il pourra neiger, pleuvoir ou encore y avoir des tempêtes de sable. L'heure avance dans la journée, et parfois, aller capturé un avant poste ennemi de nuit sera bénéfique pour la discrétion.A condition que vous arrivez à passer outre uneLes ennemis sont soit aveugles, soit des snipers et ce même alors que vous êtes planqués, ils arrivent on sait pas trop comment à vous tirer dessus.Encore pire, vous vous faites repérer, courer pendant 5-10 secondes et surprise, le pauvre bougre a perdu votre trace, de quoi offrir des situations assez ridicule.Néanmoins,Vous pouvez aussi vous la jouer bourrin mais c'est risqué car les ennemis font très mal et vous avez peu de munitions. Néanmoins, j'ai trouvé les gunfights meilleurs que les anciens Metro, avec de bonne sensations de tir malgré une IA encore est toujours teubé comme c'est pas permis et qui parfois, iront littéralement se jeter sous vos balles.A noté que le système de "karma" fait son retour. Et deux fins bonne ou mauvaise se debloqueront en fonction de vos choix effectués durant la partie. Je vous laisse la surprise de savoir ce qu'il faut faire pour avoir la bonne finEn plus d'humain, Metro Exodus n'oublie pas non plus les mutants. Les affrontements sont plutôt sympa, surtout la panoplie d'armes à votre disposition car entre les kalashs, fusil à pompe, sniper ou encore les armes spéciales comme le "Tikhar" vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie !Dommage cependant queLe craft est une bonne idée et fonctionne parfaitement bien dans un monde comme celui là, d'autant plus que c'est archi facile de fabriquer quoi que ce soit.Le gameplay est d'ailleurs très bon et vous serez en terrain connu si vous avez jouer au précédent jeux. Artyom peut également grimper sur beaucoup plus de choses qu'avant bien qu'on échappe pas à quelques murs invisible disgracieux.Néanmoins, les maps sont assez bien étudier pour contourner un obstacle en faisant preuve d'observation.Pas de système de TP dans Metro Exodus, vous devez tout faire à pied ou en véhicule car oui, pour parcourir les grands espaces, un véhicule comme une barque ou une voiture ne sera pas de refus. Il est néanmoins parfois assez pénible de faire un long détour en véhicule, surtout dans la première zone avec les barques.Mais globalement j'ai beaucoup aimé ces zones ouvertes car elles offrent de laL'histoire quant à elle bien que classique est très convaincante, en tout cas suffisamment pour donner envie de voir le bout de cette histoire. J'ai d'ailleurs beaucoup aimé la fin du jeu qui se révèle assez touchante. Mais c'est encore une fois aussi et surtoutMention spéciale à Anna, Melnik, Sam, Damir et Katia. Dommage que Artyom soit toujours muet comme une carpe, ce qui rend les échanges avec Anna ou les autres personnages plutôt ridicule parfois étant donné qu'il ne dit pas un mot, espérons que pour le 4eme épisode, ils auront compris qu'il serait peut être temps de le faire parler.L'idée du train est très bonne car il s'y passe parfois des événements qui peuvent totalement être manqué si on on fait pas gaffe. Puis lire le journal, de quoi se renseigner sur les personnages ou les créatures, avec un petit café clope, ou encore écouter la musique à la radio, c'est toujours sympathique. Les personnages évoluent aussi au fur et à mesure des saisons et de ce qui se passe dans l'histoire car oui Exodus se déroule de l'hiver à l'automne, de quoi rappeler un certain Last of Us.Tout ça offre une durée de vie très confortable car- Artyom toujours muet...Conclusion :