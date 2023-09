Entre les baisses de FPS, les plans qui ne sont pas en 16/9, l'absence totale d'amélioration au niveau des ombres et effets de lumières, l'absence des doublages et/traduction.... bref, des jeux que j'adore mais bien mal traités. Quand je compare aux versions Dolphins, ben je suis franchement agacé. Argent facile !

posted the 09/17/2023 at 10:46 PM by xxther3dxx