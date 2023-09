GTA V fête aujourd'hui ses 10 ans !Le Monstre sacré de GTA V est sans conteste l'un des meilleurs jeux de tous les Temps !Et pourtant, il n'est pas méga Hit sur Gameforever.fr : n'hésitez pas à allez y poser un avis !En attendant, je vous partage la rediffusion du Live spécial que j'ai proposé cet après midi pour l'occasion.Bon visionnage !=> Ecrire un avis sur GTA V :

posted the 09/17/2023 at 02:20 PM by obi69