Il est là ! Assez dur à trouver en magasin mais je l'ai enfin entre les mains. ^^Baten Kaitos a toujours eu une place particulière pour moi. Je me souviens encore quand je l'ai acheté à sa sortie en Avril 2005, j'avais 14 ans et c'était mon 1er vrai RPG sur console de salon.J'ai tout de suite été émerveillé par sa direction artistique et son OST. Dans son genre, aucun jeu ne m'a refait ça depuis.Le voir ressortir sur Switch aujourd'hui pour pouvoir y rejouer notamment en nomade était un rêve, qui a été finalement réalisé.Baten Kaitos me rappelle une belle époque, le milieu des années 2000 et l'apogée de la Gamecube !N'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez également ou votre avis sur ce remaster !