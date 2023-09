A part les mods qui existent déjà sur le jeu, comme pour Skyrim, un support de mods conçu par Bethesda arrivera en 2024 permettant de modifier à volonté les paramètres et l'apparence du jeu mais aussi y inclure de nouvelles quêtes et nouveaux personnages.Son extansion du jeu qui ce nommeconfirmé par Todd Howard est toujours sans date de sortie.

"Vous pourrez faire presque n’importe quoi, tout comme dans nos jeux précédents. Le support des mods sera disponible l’année prochaine, et nous l’adorons. Nous ferons les choses en grand."

posted the 09/11/2023 at 12:47 PM by yanssou