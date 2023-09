Resident Evil 4 Remake pourrait recevoir des DLC supplémentaire très prochainement à en juger par certaines mises a jour sur Steam (maj re-mas_00 et re-mas_02 ).Capcom semble mettre jour les fichiers et différents test avant la sortie publique et avec le TGS arrivant a grands pas, une annonce sur le DLC Separate Ways n'est pas à exclure.Selon des leak une maj sera consacrée au mode mercenaire avec l'ajout de 4 personnages jouables :Tandis qu'une autre sera consacré au mode Separate Ways et a une nouvelle difficulté au doux nom de :qui sera largement au-dessus du mode professionnel avec peut-être des surprises (changement de position d'ennemies comme RE3, sauvegarde limitée etc).On attendra le TGS pour voir ça, le jeu sera au côté de Dragon's Dogma 2, Street Fighter 6 et Exoprimal.Faudra pas trop rêver pour Pragmata par contre...