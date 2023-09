Godzilla Minus One est prévu pour le 3 novembre au Japon le 1er décembre aux États-Unis.

Godzilla Minus One est un film d'époque qui se déroule dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale. Le réalisateur Takashi Yamazaki a choisi de revenir aux sources de Godzilla, en explorant les conséquences des bombardements nucléaires sur le Japon

posted the 09/04/2023 at 10:40 PM by yanssou