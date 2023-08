Armored Core VI n'est pas un Souls ; la série a sa propre identité, à savoir un jeu d'action avec des mecha, en grande partie fonctionnant sur différents build.

Ce ACVI ne renie pas la formule de la saga : c'est un jeu qui se déroule par missions pouvant varier de quelques minutes (voire secondes) à plusieurs dizaines de minutes, ce qui permet de varier le rythme et les situations, avec quelques nouveauté bienvenues comme les checkpoints et la possibilité de changer de mecha en cas de mort.

Un point fort qui permet de ne jamais diluer l'expérience. Le cœur d'ACVI, c'est bien sûr le garage où vous allez passer du temps à chercher les meilleurs méchas selon les situations proposées dans le jeu, renouvelant notre façon de jouer. Car là aussi, en termes de gameplay, le jeu ne déçoit pas : il est jouissif et demande un engagement de tous les instants, le tout sublimé par la DA et l'OST exceptionnelles.

Le retour de la série est une véritable réussite, ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu des frissons de gameplay ! Un nouveau chef d'œuvre pour FROMSOFT que plus personne n'arrête, et un prétendant sérieux au GOTY. Faites les NG+ et ++, vous ne le regretterez pas !

