10 ans après un joli 3ème volet, l’histoire de Pikmin 4 est d’abord une farce dont j’avoue avoir peiné à m’impliquer, la faute sans doute à votre avatar personnalisable mais sans personnalité – le cancer du jeu vidéo actuel – et aussi à une équipe de secours constituée de bras cassés. La preuve ? Il faut les secourir !

Mais je suis un peu méchant : Otchin le chien est lui essentiel pour votre mission, même s’il facilite grandement une aventure similaire à un Pikmin 2 en mode détente. Outre la recherche des trésors en surface, il faut aussi explorer les cavernes, et nouveautés, des duels vous attendent, ainsi que des phases de tower defense lors des excursions nocturnes.

De quoi casser la routine, mais pas vraiment me convaincre. Après une quinzaine d’heures (dont une consacrée au tutoriel), la fin est même arrivée comme un cheveu sur la soupe au bout d’un certain ennui ; et de me demander quel message véhicule ce Pikmin 4, à part surjouer constamment la carte du jeu charmant et zen. Par bonheur, une autre aventure plus motivante s’ouvre après cette première fin, et Pikmin 4 y réserve ses meilleurs surprises. Certes un peu tard, mais de quoi adoucir ma déception initiale.