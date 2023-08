Après son arrivée à Nankatsu, le jeune Tsubasa Ozora a découvert que le football cache de talentueux joueurs un peu partout au Japon, et qu’il est loin d’être aussi fort que ce qu’il imaginait. Mais après de multiples entraînements et matchs décisifs contre des adversaires redoutables, voici que le jeune homme est à présent qualifié pour le tournoi international de Paris !

Who likes this ?

posted the 08/29/2023 at 02:16 PM by yanssou