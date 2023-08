Alors que la grève des acteurs et des scénariste ce poursuit, c'est au tour de Warner Bross Picture de bouleverser son calendrier de sortie.- Par conséquentprévu pour novembre est décalé et sortira le 15 mars 2024.déménage du 15 mars au 12 avril 2024.- Le film d'animationqui devait sortir le 12 avril 2024 sortira finalement le 13 décembre 2024.

posted the 08/25/2023 at 02:45 PM by yanssou