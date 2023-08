Fondé en 1996 dans le Minnesotta (dans le nord des Etats Unis), Monster Games était un petit studio spécialisé dans les jeux de courses, notamment de la NASCAR.Mais c’est en 2006 que l’entreprise va se faire un petit nom en développant pour Nintendo, Excite Truck sur Wii.Troisième épisode canonique de la saga Excite Bike commencé sur NES en 1985, qui met cette fois ci comme son nom l’indique en scène, 4X4, pick-up et autres buggies, à la place des motos stars des 2 premiers opus.Ils seront par ailleurs chargés des épisodes suivants de la série. Avec toujours sur Wii, Excite Bots (2009) qui nous mettra aux commandes de robot animaux sur roues, et qui connaitra une commercialisation inhabituelle, car d’abord exclusif au contient américain, il finira par sortir au Japon uniquement via le Club Nintendo, mais se refusera à l’Europe. Puis Excite Bike World Rally (2010), un remake du tout premier opus sur WiiWare, permettant de jouer en ligne.Les 2 entreprises continueront leur partenariat sur la génération de console suivante.Monster Games se chargera notamment pour lancement de la 3DS en 2011 de PilotWings Resort, le 3ème épisode de la série, qui pour l’occasion reprendra l’univers et l’aspect graphique de Wii Sports Resort.Ils seront aussi responsable du portage de Xenoblade 3D (2015), l’un des 2 seul jeux physique exclusifs à la New 3DS avec Fire Emblem Warriors.Durant cette période ils travailleront en étroite collaboration avec leurs compatriotes de chez Retro Studios, sur la saga Donkey Kong. Tout d’abord en s’occupant du portage 3DS de Donkey Kong Country Returns (2013) puis en codéveloppant directement avec le studio texan de Nintendo, Donkey Kong Country Tropical Freeze (2014).Puis arrive la Switch, à ce moment Nintendo semble mettre de coté pas mal de leurs partenaires externes historiques qui ne semblent pas avoir les épaules techniquement ou financièrement, au profit de collaborations avec de gros éditeurs plus solide comme Bandai Namco ou Koei Tecmo.A cette période les 3 équipes américaines associées, Retro Studios, Next Level Games et Monster Games se font plutôt discrètes, au point et laisser planer un doute chez les joueurs quand au futur de leur partenariat respectif. Finalement pour les 2 premiers tout rentrera dans l’ordre avec plusieurs projets sur la console hybride. Seul Monster Games restera muet.Et c’est bien normal car dès 2016 le studio avait repris le chemin de ses débuts, en développant pour d’autres éditeurs, des jeux tirés de licences officielles de sport automobile américain comme la NASCAR ou les dragsters.Jusqu’ici on pouvait se demander si Monster Games reviendrait un jour sous le giron de Nintendo, ne connaissant pas les modalités réelles de leur séparation. Mais la réponse tombera en Janvier 2022.Le studio a était racheté et incorporé à i-racing, un éditeur de jeu de course, surtout connu pour son « mmo de simulation automobile ».J’ai fais ce petit article, car j'ai découvert l'info par hasard et qu'elle ne semble pas être sortie d'un cercle d'initié.J’aimais beaucoup les jeux Nintendo développés par Monster Games, et même si dans les faits le studio n’est pas mort comme Alphadream ou Vanpool, il en reste que ça fait quand même un allié de moins pour la marque. C’est d’autant plus dommage quand on voit que Retro revient sur le devant de la scène et que Nintendo a racheté Next Level Games.