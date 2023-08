Après l'excellent Mod Nemesis Scenario de Resident Evil 3, j'aimerais vous partager un autre Mod assez sympa au doux nom de Resident Evil : Sub Zero (ou Deep Freeze).Dans une base secrète d'Umbrella quelque part en Antarctique (à ne pas confondre avec celle de Code Veronica), une fuite de virus-T s'est répandue dans la base, l'USS (Umbrella Security Service) ignore si la fuite est volontaire ou non mais le temps n'est pas à la réflexion, il faut agir et vite, les créatures sont partout, le climat vous empêche de fuir par vos propres moyens, et une étrange créature de type-G rode dans les parages. Votre seule issue est de contacter un pilote d'hélicoptère un peu plus loin mais attention le temps joue contre vous...Le mod ressemble beaucoup au mode "le quatrième survivant de Resident Evil 2". Une aventure très courte mais où il faudra connaitre le cheminement et quoi faire dans chaque salle par cœur, les zombies grâce au froid ont une résistance incroyable (voir a 2 min de la vidéo plus bas), mieux vaut donc garder les précieuses munitions pour le boss de fin. Ce dernier One Shot en plus, je vois par trop l'intérêt du stockage de soin en fin de partie. La vidéo ne dure que 10 minutes, mais en réalité elle cache quelques heures de tryhard, en mode normal c'était grave gérable, mais en difficulté Hard par contre c'était tout simplement l'enfer.Sur ce, bon visionnage les survivants.