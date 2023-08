- Du making-of sur l'ensemble du processus créatif avec deux featurettes intitulées "Across the Worlds : Designing New Dimensions" et "Designings Spiders and Spots".



- Du bonus sur la bande-son originale, Scratches, Score and The Music of the Multiverse" qui s'intéressera donc au fantastique travail de Daniel Pemberton.



- "Across the Comics-verse", un reportage dédié aux sources d'inspirations comics du film d'animation.



- Des scènes coupées, dont une intitulée "Miguel Calling" qui offre un aperçu d'une timeline alternative finalement disparue du montage final.

Le commentaire audio du film, mais aussi les clips avec paroles des différentes chansons de Metro Boomin.

Spider-Man Accross the Spider Verse sortira en dvd / Blu Ray le 4 octobre prochain et inclura 1h 30 de bonus détaillés ci dessous :Quatre versions différentes seront proposées : le DVD à 19,99€, le Blu-Ray à 24,99€, le combo Blu-Ray/4K Ultra HD à 29,99€ ainsi qu'une version combo BR/4K avec boîtier métallisé (steelbook) à 34,99€. ( lien preco tout en bas de l'article)Pour les plus impatient revivez les 10 premières minutes du film en VO :