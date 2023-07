L'équivalent du PEGI américain, l'ESRB trouve que l'indication de l'âge recommandé sur les jaquettes des jeux vidéo n'est plus suffisante.Et voudrait directement passer au scan du visage pour vérifier qu'il ne s'agirait pas d'un mineur essayant de jouer à un jeux normalement adressé aux plus de 18ans.Un peu comme un permis de conduire... mais pour jeux violents.Ça semble con... car l'idée est con dans la forme car infaisable.Mais dans le fond, en poussant un peu la réflexion et au delà des problèmes de collecte d'information etc... je me dis que on pourrait avoir quelques avantages si ça permettait de ne plus se prendre des censures dans certains jeux...La fin des logos dégueulasses qui polluent nos jaquettes? Alors qu'on se dirige vers le tout démat?Le retour de Kinect pour scanner ta gueule afin d'accéder au Gamepass ou juste une partie de celui-ci si t'es trop jeune?Pourrait-il y avoir des bénéfices à une telle pratique autre que la ""protection"" des enfants?Selon vous, bonne idée ou inutile d'y penser... ça passera jamais?