Tests / Mode Photo

Points positifs

Points négatifs

Conclusion :



Je ne pensais pas autant aimé ce Resident Evil 4 Remake! J'ai bien aimé RE2 Remake, RE3 sans plus et je n'ai jamais joué à l'original. La démo sur PS5 ne m'avait pas emballé plus que ça, loin de là. Mais je l'ai quand même fait sur PC avec la Dualsense (sauf pour le jeu de tir du marchand que j'ai fais à la souris) et que rajouter d'autres si ce n'est que pour moi, le titre de Capcom est mon jeu de l'année actuellement. Alors que j'en ai fait des bon petits jeux Gamepass (solo comme multi), quelques AAA dont 2 ou 3 jeux Switch que je n'ai pas fini...



Tous mes points négatifs sont de l'ordre du chipotage et même si je l'ai fini il y a plus d'un mois, j'en suis toujours à attendre impatiemment le DLC en rumeur avec Ada, qui semble plus gros que prévu apparemment.



Je croise désormais les doigts pour qu'un jour je puisse revoir Leon S. Kennedy dans un autre bon jeu qui approche au moins ce niveau de qualité et de plaisir... je ne suis pas contre un remake de Resident Evil Ø et Resident Evil 1 non plus !





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Je ne pensais pas autant aimé ce Resident Evil 4 Remake! J'ai bien aimé RE2 Remake, RE3 sans plus et je n'ai jamais joué à l'original. La démo sur PS5 ne m'avait pas emballé plus que ça, loin de là. Mais je l'ai quand même fait sur PC avec la Dualsense (sauf pour le jeu de tir du marchand que j'ai fais à la souris) et que rajouter d'autres si ce n'est que pour moi, le titre de Capcom est mon jeu de l'année actuellement. Alors que j'en ai fait des bon petits jeux Gamepass (solo comme multi), quelques AAA dont 2 ou 3 jeux Switch que je n'ai pas fini...Tous mes points négatifs sont de l'ordre du chipotage et même si je l'ai fini il y a plus d'un mois, j'en suis toujours à attendre impatiemment le DLC en rumeur avec Ada, qui semble plus gros que prévu apparemment.Je croise désormais les doigts pour qu'un jour je puisse revoir Leon S. Kennedy dans un autre bon jeu qui approche au moins ce niveau de qualité et de plaisir... je ne suis pas contre un remake de Resident Evil Ø et Resident Evil 1 non plus !

- Une exploration amusante.- Un rythme presque parfait que ce soit au niveau du gameplay ou de l'histoire.- Votre couteau, votre meilleur ami !- Des armes qu'on adore améliorer et utiliser contre des ordes d'enemis !- Des méchants qui te mettent à la fois une légère pression mais qui sont également ridicule...- Donc une histoire et un univers nanar, très jeu vidéo qui fonctionne très bien sans jamais nous sortir de l'ambiance...- Sans que les dialogues entre les personnages n'en fassent trop.- Une VF qui fait partit des meilleurs doublage du jeu.- Un titre qui joue intelligemment avec ses lumières et ombres. Globalement des environnements beaux !- La phase avec Ashley qui offre une bonne ambiance et qui permet de nous faire prendre conscience à nouveau des step-up des skills de Leon après Resident Evil 2.- Quelques boss et mini-jeux qui nous demande d'approcher les situations différemment.- Quelques petites idées de gameplay qu'on a pas forcément l'habitude de voir dans ce genre de jeu et qui font plaisir.- Un Sound Design satisfaisant.- La mallette, les porte-clés et le rangement ajoutent un petit truc.- Mode Photo (plus souple que FF16)- Visualiser tous les modèles 3D des personnages dans le menu c'est plaisant quand même.- Après comparaison, des moments de mise en scène de l'original ont quand même été bien corrigé, que ce soit pour rendre des personnages moins idiots, plus attachants ou des moments de l'histoire moins forcés.- Frustrant de voir Ada si peu dans le jeu (Gros DLC en rumeur)- Une 1ère moitié de jeu visuellement bien obscure, dur d'y voir grand chose en plein jour.- Un peu trop généreux sur les munitions en mode normal.- Embêtant de trouver une meilleure arme peu de temps après avoir upgrade l'actuelle.- L'OST est assez oubliable à 2 ou 3 exceptions prêtes.