IP qui seront bientôt dans le giron de Microsoft Xbox et je savais même pas que les IP Sierra (king quest...) appartenaient à Activision ainsi que TenchuQuelle licence Activision Blizzard aimeriez vous revoirje dirais pas non à un nouveau Pitfall

Like

Who likes this ?

posted the 07/25/2023 at 05:50 PM by jaysennnin