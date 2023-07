Après une suppression en 2006 pour laisser la place a des opening plus long , l'ending ( générique de fin ) sera de retour dans les prochains épisodes.Il sera interprété par l'artiste Chili Beans et un nouvel opening verra le jour aussi "très spectaculaire" par le groupe Sekai no Owari qui est en charge du thème musical. Une préparation de terrain pour la fin de Wano et en particulier les épisodes de Aout qui sont très attendu.