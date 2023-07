"Au début de notre histoire, nos Spider-Men sont au sommet de leur art. Mais Peter Parker et Miles Morales sont aux prises avec leur vie personnelle. Miles essaie de trouver le temps d'écrire son essai d'entrée à l'université, mais il continue de tergiverser et de se concentrer sur son boulot de Spider-Man à la place.



Pendant ce temps, Peter est sous l'eau avec les factures à payer pour la maison de tante May, mais il ne peut se résoudre à la vendre, cela signifie trop pour lui. Et tout comme Miles, Peter essaie (et échoue) à trouver cet équilibre face à tant de responsabilités.



MJ veut aider Pete avec l'hypothèque, mais son travail est en jeu maintenant que J. Jonah Jameson est de retour au Daily Bugle et cherche à faire le ménage. Nos héros sont arrivés à la croisée des chemins, avec un avenir incertain et des décisions difficiles à prendre".

“ Nous avons toujours pensé à nos Spider-Heros comme des improvisateurs acrobatiques ‘, et dans Spider-Man 2 de Marvel, nous voulions leur donner de nouvelles façons de le faire pendant le combat, a déclaré Intihar. “ Cela comprend les compétences de Pete et les pouvoirs de Symbiote, tandis que Miles apporte maintenant deux formes de venin bioélectrique à chaque combat. Et lorsque vous commencez à combiner ces capacités avec de tout nouveaux Spider-Gadgets comme le Web Grabber, cela peut conduire à des combos passionnants. ”

“ Notre philosophie a toujours été que nous voulons respecter l'histoire de la franchise et l'ADN de Spider-Man, mais aussi ne pas avoir peur de mélanger des choses, ” a déclaré Intihar. “ Il en va de même pour l'un de ses personnages emblématiques, Venom. Alors que l'aspect du personnage et plusieurs de ses pouvoirs / capacités devraient être familiers aux fans, ce sera une histoire unique que nous sommes ravis que tout le monde connaisse en octobre. ”



“ Lorsque nous avons décidé de créer une histoire de Venom , nous savions que nous ferions un peu de changement de ton. Les meilleures histoires de symbiotes servent d'allégorie: nous avons tous des ténèbres en nous mais que se passerait-il si nous le laissions prendre le relais ? Avec l'introduction du symbiote dans notre franchise, nos héros sont obligés de combattre l'obscurité, sous toutes ses formes, a ajouté ” Paquette. “ Nous voulions les voir changer, à l'intérieur comme à l'extérieur, et ressentir l'effet que cela a sur ceux qui les entourent. Et quand Venom prend le contrôle, ils font face au réel danger pour qu'ils puissent se perdre, ainsi que leurs proches. ”

“ Notre Venom a été inspiré par les bandes dessinées, mais il y a eu tellement d'interprétations qu'il était amusant de choisir ce qui correspond au jeu, Il a une vision unique de l'icône de l'araignée blanche et a l'anatomie d'un humain. Il a également de puissantes attaques qui peuvent prendre de nombreuses formes. Il était difficile de trouver le bon équilibre entre le liquide et le solide dans les matériaux de Venom, car le fait de devenir trop aqueux le rend faible et de devenir trop solide peut rapidement le transformer en monstre tentaculaire. Le Venom doit être à la fois puissant et semi-liquide. ” à déclaré la directrice artistique senior Jacinda Chew

Marvel's Spider- Man 2 sortira le 20 octobre prochain

