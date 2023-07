Le directeur créatif Mike Chapman : "Nous voulions aborder la question du “et si” : “Et si les personnages de Monkey Island découvraient l’univers de Sea of Thieves ?” – Il nous a semblé que ces deux univers avaient en commun quelque chose qui est au cœur même de Monkey Island : Guybrush commence son voyage en tant que pirate en herbe et, bien sûr, dans Sea of Thieves, vous jouez votre propre rôle – vous créez votre pirate et vous partez en voyage pour devenir une Légende des pirates."

" Les mécanismes que nous avons créés pour la Legend of Monkey Island partageront la technologie utilisée dans sandbox principal de Sea of Thieves. Nous avons revu notre système de dialogue avec les PNJ, ce qui nous permet d’avoir des personnages entièrement dotés d’une voix, et il y a maintenant des chemins d’IA pour les PNJ, ce qui permet aux personnages de se déplacer librement dans le monde en agissant avec leur propre esprit. Il y a aussi de petits éléments mécaniques, comme l’ajout de tyroliennes dans les Contes de Monkey Island, que j’aimerais bien voir arriver dans le monde partagé."

"C’est l’une des premières questions que nous nous sommes posées lorsque nous avons décidé que vous pourriez explorer toute l’Île de Mêlée. C’était quelque chose d’aussi emblématique que le Combat d’Insultes à l’Épée – nous devions le faire. Mais je pense que cela ajoute aussi un nouvel élément de puzzle aux combats de Sea of Thieves, ce qui fonctionne très bien.



J’ai donc été très emballé par l’idée d’inclure le Combat d’Insultes à l’Épée, parce qu’il permet de vivre des moments plus viscéraux, parce que c’est à la première personne et que vous combattez directement votre adversaire. Mais c’est aussi plus accessible parce que l’essentiel du déroulement du combat est géré par les boutades et les répliques, et la façon dont vous développez votre connaissance des insultes".

L'extansion de Sea of Thieves "Monkey Island" est disponible à partir d'aujourd'hui sous forme de mise à jour mensuel gratuite sur Pc et Xbox séries.

Les joueurs de Sea of Thieves découvriront 3 nouvelles histoire dans le jeu de l'univers de Monkey Island. De nouveaux détails ont été dévoilé dans une interview et dans cette vidéo.Un mot aussi sur les différents nouvelles interactions et les combats d'insultes à l'épée :