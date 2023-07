> Un Prologue à son scénario

> Un donjon généré de manière procédurale

> Des missions « optimisées »

Noisy Pixel informe sur son compte Twitter que Midgar Studio aurait sortie une mise à jour du nom de «» pour son jeu Edge of Eternity ajoutant :A savoir que le donjon aura 50 étages découpés par tranche de 10. Donc une mort au palier 15 vous renverra au palier 10 par exemple.Le prologue a été retravaillé de sorte que le découpage des séquences soit plus cohérent.Pour le moment elle est déployée uniquement sur Steam mais il n’y a pas à douter que l’update débarquera d’ici la fin de l’été sur Xbox Series et PS4/PS5 comme l’a indiqué les développeurs.