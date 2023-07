Des cartes vastes et uniques aux donjons les plus sombres, en passant par la beauté terrifiante des ennemis et de l'armurerie, nous vous invitons avec cet artbook en 2 volumes à un voyage exceptionnel dans l'Entre-Terre, pour y découvrir des illustrations conçues avec génie et minutie.



Le volume 1 présente les illustrations utilisées dans la vidéo d'ouverture du jeu, les illustrations conceptuelles des zones, des donjons, des personnages et des armures.



Le volume 2 illustre les menaces qui se dressent devant les joueuses et joueurs, les ennemis, les différentes armes et les illustrations d'objets implémentés en jeu. Un coffret exclusif est offert à l'achat du second artbook.

Disponible le 19 octobre prochain