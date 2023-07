CODE

‣ DESCRIPTION DE STARLINK :



La plupart des services Internet par satellite proviennent de satellites géostationnaires qui orbitent notre planète à 35 786 km d'altitude. En conséquence, le temps nécessaire pour que les données effectuent un aller-retour entre l'utilisateur et le satellite (également appelé « latence ») est élevé, ce qui rend une prise en charge du streaming, des jeux en ligne, des appels vidéo et de toute autre activité gourmande en données pratiquement impossible.



Starlink est une constellation de milliers de satellites qui orbitent beaucoup plus près de la Terre, à environ 550 km d'altitude, et qui couvrent l'ensemble du globe. Comme les satellites Starlink sont en orbite basse, la latence est considérablement plus faible : environ 25 ms, comparée à plus de 600 ms pour les satellites traditionnels.



Idéal pour un usage résidentiel ou en mouvement et les cas d'utilisation quotidiens d'Internet, comme le streaming, les appels vidéo, les jeux en ligne, et bien plus encore. Votre kit Starlink inclut tout le nécessaire pour vous connecter sur Internet, y compris votre Starlink, le routeur Wi-Fi, les câbles et la base.



Abonnement non-inclus (payable au mois, stoppable à tout moment).



Création de SpaceX, Starlink est conçu pour fournir un accès Internet haut débit à faible latence aux endroits les plus ruraux et les plus reculés du monde. Starlink permet d'effectuer des activités qui n'étaient auparavant pas possibles avec Internet par satellite, notamment le streaming, les jeux en ligne, les appels vidéo et bien d'autres choses encore.



Votre kit Starlink est conçu pour une installation facile et est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter en quelques minutes. Regardez des films en streaming, passez des appels vidéo, jouez à des jeux en ligne et plus encore. Il s'oriente automatiquement et peut se connecter à Internet en quelques minutes tant qu'il dispose d'une vue dégagée du ciel.



Pour une utilisation dans nimporte quel endroit couvert. Résistant aux intempéries. Conçu pour supporter une grande variété de températures et de conditions météorologiques.

‣ DÉTAILS DES ABONNEMENTS :



Sachez que l'abonnement de base à résidence si vous avez votre propre kit est au prix réduit de 40e sans limite de data avec une excellent connexion, les retours sont excellents. Vous pourrez emmener votre kit partout en voyage ou sur les routes, en modulant facilement l'abonnement grâce à l'application Starlink.



AUCUN ENGAGEMENT, ESSAI DE 30 JOURS

(Mettez le service en pause et réactivez-le à tout moment. La facturation est effectuée par incréments d’un mois, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur service en fonction de leurs besoins.)



GÉREZ VOTRE CONNEXION STARLINK DEPUIS L’APPLICATION

L'application Starlink vous aide à personnaliser les paramètres, à récupérer les mises à jour, à accéder au Support, ainsi qu'à consulter des données de performances en direct, comme le débit de téléchargement, la latence et le temps de disponibilité. Téléchargez l'application pour déterminer le meilleur emplacement pour le dispositif avant de procéder à son installation.



- Starlink RÉSIDENTIEL :

Internet haut débit et à faible latence dans les zones éloignées et rurales du monde entier.

Disponible dans toute la France, le prix pour l’abonnement en France métropolitaine est réduit de 20% indéfiniment - 40€/mois (au lieu de 50e) pour une connexion internet haut débit, à faible latence, même dans les lieux les plus reculés et ruraux.. (sans limite de data)



- Starlink ROAM :

(permet l'utilisation en mouvement 100e/mois et matériel 100e plus cher que le standard)

Avec un large champ de vision et des capacités GPS améliorées, le kit Mobile Haute Performance Starlink peut se connecter à plus de satellites, permettant une connectivité constante lors de vos déplacements.

Le matériel est conçu pour une installation permanente sur votre véhicule et résiste aux environnements difficiles.



- Starlink Mobility

Internet haut débit international, jusqu’à 220 Mbit/s de téléchargement, pour les applications critiques en mouvement. À partir de 287 €/mois avec un coût unique de matériel de 2 826 €. Essayez pendant 30 jours avec remboursement intégral garanti sur le matériel.

Les plans Starlink Mobility ont la priorité la plus élevée sur le réseau, ce qui signifie que votre connectivité est prioritaire même en cas de congestion du réseau.



- Starlink Entreprise

Avec une antenne plus performante, un surcroît d’allocation de débit et une meilleure performance dans des conditions météorologiques extrêmes, les entreprises peuvent garantir la bande passante nécessaire aux opérations critiques 24 h/24 et 7 j/7. Les clients avec un plan Priorité bénéficieront d’une assistance prioritaire 24 h/24 et 7 j/7 et d’une adresse IPv4 routable publiquement. Grâce au réseau prioritaire les utilisateurs de Starlink Business peuvent s’attendre à des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 220 Mbit/s, de chargement jusqu’à 25 Mbit/s, et un temps de latence pouvant atteindre 25 à 50 ms, permettant ainsi une connectivité à haut débit pour les bureaux comptant plus de 20 utilisateurs, les vitrines et les charges de travail exigeantes à travers le monde.



- Starlink Maritime

Couverture maritime mondiale avec un téléchargement jusqu'à 220 Mbit/s en mer. À partir de 287 € /mois avec un coût pour le matériel de 2 826 €. Le service Starlink est désormais mondial, offrant une connectivité sur la grande majorité des océans et des mers. Les livraisons sont disponibles dans la plupart des pays où Starlink fournit un service. En plus de résister au froid extrême, à la chaleur, à la grêle, à la neige, aux pluies torrentielles et au vent de tempête, Starlink est même capable d'endurer les moteurs de fusées.



- Starlink Aviation

Internet en vol, haut débit et faible latence, disponible dans le monde entier. Starlink peut fournir jusqu’à 350 Mbit/s à chaque avion, permettant à tous les passagers d’accéder simultanément à Internet et au streaming. L’aéroterminal à profil bas Starlink est doté d’une antenne réseau à commande de phase électronique pour atteindre des niveaux supérieurs de fiabilité, de redondance et de performance. Avec une latence incroyable de 20 ms, les passagers ont désormais accès à des activités auparavant incompatibles en vol, notamment les appels vidéo, les jeux en ligne, les réseaux privés virtuels et d’autres activités à haut débit.





