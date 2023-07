J'ai été tiraillé entre frustration et extase, vivant des moments épiques que seul Final Fantasy peut offrir. La première partie du jeu, certes linéaire et simpliste en termes de gameplay, de décors et de récit, ne doit pas décourager.

Car ce FFXVI se démarque par son scénario qui s'affirme au fil de l'aventure, tout en nous offrant un système de combat d'une dynamique saisissante, plus proche de DMC.

Les puristes de FF pourraient être déconcertés au début, mais en explorant le jeu, on réalise que ses légers défauts (quêtes annexes) n'enlèvent rien à la raison pour laquelle nous jouons aux jeux vidéo : vivre une expérience qui nous transporte, nous fait frissonner, et laisse une empreinte indélébile dans notre mémoire de joueur.

Certes, ce ne sera pas le jeu de l'année, mais son récit et ses personnages principaux méritent à eux seuls d'être vécus. Ils nous embarquent dans un voyage captivant, où les émotions sont à leur paroxysme.

FFXVI est une expérience qui transcende les défauts mineurs, nous laissant un souvenir impérissable. Osez vous aventurer dans ce monde épique, laissez vous porter par l'histoire et plongez dans l'univers grandiose de FFXVI ! Vous ne serez pas déçu.